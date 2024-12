Intervija Izraēlas eksperts: Asada gāšana Sīrijā ir smags trieciens Krievijas prestižam

Saistībā ar Krievijas propagandas ierobežošanas centieniem gribu uzsvērt citu svarīgu aspektu - kad tādi cilvēki kā es raksta par šīm Krievijas kampaņām, medijos parādās publikācijas, par to runā tehnoloģiju kompānijas un drošības aģentūras vēršas pie krieviem un pieprasa šīs aktivitātes pārtraukt, tad propagandistiem pietiek materiāla viņu atskaitēm, lai attēlotu šīs kampaņas kā veiksmīgas. Līdz ar to viņi saņem finansējumu šo operāciju turpināšanai, turklāt ļoti lielu naudu tam arī nemaz nevajag. Tāpēc mans ieteikums ir cīnīties pret šīm kampaņām "aizkulisēs", iznīcināt viņu IT infrastruktūru, apkarot influenceru iespējas saņemt finansējumu no Maskavas, bet daudz mazāk par to rakstīt. Laiku pa laikam par to jāraksta ir, taču nevajag līdz ar pārlieku uzmanību padarīt šo propagandistu tēlu visvarenu.