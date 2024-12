Krievijas specdienesta darbiniekam Stovbunam Latvijā bijis informators vārdā "Finansists"

"Kategorijā "aizdomīgie" ir iekļauti visi maksājumi, kas saistīti ar Krievijas uzņēmumiem, kas veikti no Krievijas vai uz Krieviju. (..) Komerciālās aprindās pašreizējo situāciju Latvijā saucu par finanšu genocīdu. Tiek uzskatīts, ka tādā veidā valsts atbrīvojas no piektās kolonnas. (..) No avota, kas strādā izlūkdienestos, "Finansists" uzzināja, ka norādījumi par ekonomiskās ietekmes pasākumiem tika nosūtīti Latvijas valdības struktūrām no Amerikas vēstniecības uzreiz pēc jaunā ASV vēstnieka iecelšanas Rīgā 2019. gada rudenī."