Valsts kontrole: Tehnisko palīglīdzekļu administrēšana ir arhaiska

Daļai iedzīvotāju tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, piemēram, ja ir nepieciešama protēze vai elektriskais riteņkrēsls, papildus ir jāveic padziļināta funkcionēšanas novērtēšana. To nodrošina tikai Vaivaru TPC un tikai Rīgā. Tāpēc personām no visiem Latvijas reģioniem ir jāmēro ceļš līdz galvaspilsētai, turklāt gaidīšanas laiks uz padziļinātu novērtēšanu ir 93 līdz 183 dienas atkarībā no personai nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa veida, uzsver revidenti.