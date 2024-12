Tikai astoņi Latvijas uzņēmumi iekļauti Baltijas lielāko uzņēmumu "Top 50" reitingā

AS "Latvenergo" Klientu apkalpošanas centrs Mūkusalas ielā 41.

Starptautiskās risku pārvaldības kompānijas "Coface" publicētajā Baltijas lielāko uzņēmumu "Top 50" reitingā 2024. gadā iekļauti 26 uzņēmumi no Lietuvas, 16 no Igaunijas un astoņi no Latvijas, aģentūru LETA informēja "Coface" pārstāvji.