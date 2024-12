Vismaz 16 ministriju un valsts kapitālsabiedrību amatpersonām nāksies pamest amatus

Kā liecina Valsts kancelejas apkopotā informācija, ierobežojumi tieši skar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieci reģionālās attīstības jautājumos Ilzi Ošu, kas ir arī padomes priekšsēdētāja VAS "Elektroniskie sakari", Ārlietu ministrijas Īpašuma un loģistikas departamenta direktora vietnieci - Publiskā iepirkuma nodaļas vadītāju Sintiju Ķiksti, kas ir arī padomes locekle AS "Latvijas valsts meži".

Ierobežojumi skar arī piecas Finanšu ministrijas (FM) amatpersonas - valsts sekretāra vietnieci finanšu politikas jautājumos un AS "Attīstības finanšu institūcija "Altum" padomes priekšsēdētāju Līgu Kļaviņu, administrācijas vadītāju Ievu Braunfeldi, kas ir padomes priekšsēdētāja vietniece VAS "Valsts nekustamie īpašumi", valsts sekretāra vietnieci nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos Olgu Bogdanovu, kas ir padomes priekšsēdētāja vietniece AS "Augstsprieguma tīkls", valsts sekretāra vietnieku Eiropas Savienības fondu jautājumos Armandu Eberhardu, kas ir padomes loceklis AS "Augstsprieguma tīkls", valsts sekretāra vietnieku nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos Ilmāru Šņucinu, kas ir padomes priekšsēdētājs "Conexus".