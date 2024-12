Kurināmā koksne – neatkarīgs energoresurss drošai nākotnei

Meži ir mūsu bagātība dažādās nozīmēs. Tie ir nozīmīga Latvijas ainavas sastāvdaļa, jo aizņem pusi no valsts sauszemes teritorijas. Mežiem ir svarīga loma gaisa attīrīšanā, jo augošie koki piesaista oglekļa dioksīdu no izplūdes gāzēm. Un meži arī mūs silda, jo koksne veido apmēram trešdaļu no energoresursu patēriņa. Bet vai koksne ir labs un vērtīgs enerģijas iegūšanas avots?

Dedzināšanā radītais piesārņojums ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ Eiropas Parlaments (EP) rosinājis grozījumus Atjaunojamo energoresursu direktīvā, kuri no 2030. gada paredz vairākus jaunus ierobežojumus meža biomasas izmantošanai. EP ierosina pilnībā izslēgt primāro biomasas enerģiju no atjaunojamās enerģijas un ilgtspējīga kurināmā aptvēruma. Līdz ar to meža biomasas kurināmais netiktu uzskatīts par nulles oglekļa dioksīda emisiju kurināmo un būtu pielīdzināts fosilajam kurināmajam. Tas nozīmētu papildu emisiju kvotu nodošanu, kas padarītu bioenerģiju finansiāli neizdevīgāku.