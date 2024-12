Latvija maršrutam Viļņa-Rīga-Tallina nomās vilcienu no Lietuvas

Sākotnēji notiks pārejas periods, kura laikā būs jāveic divas pārsēšanās - Rīgā un Valgā. Tomēr trešdien pieņemtais Sabiedriskā transporta padomes lēmums paredz, ka tiek atbalstīta jauna ritošā sastāva ieviešana dzelzceļa pārvadājumos no 2025.gada janvāra vai vēlāk atbilstoši AS "Pasažieru vilciens " (PV) nepieciešamo sagatavošanās pasākumu gaitai un turpmāk pārsēšanās Rīgā vairs nebūs jāveic.

ATD Sabiedriskā transporta departamenta vadītājs Tomass Beikulis sēdē skaidroja, lai uzlabotu Viļņa-Rīga-Tallina savienojumu, ATD saņēma priekšlikumu no PV izmantot modernizēta vilciena sastāvu no Lietuvas, kas patlaban kursē no Viļņas uz Rīgu, bet ir iespēja šo reisu no Rīgas līdz Valgai turpināt ar šo pašu vilciena sastāvu un pēc tam attiecīgi atpakaļ.