JV un ZZS atsakās no saviem atbalstītajiem kandidātiem Latvijas Bankas prezidenta amatam

Laika posmā no 2007.gada līdz 2010.gadam Bērziņš bijis Ministru prezidenta padomnieks likumdošanas jautājumos, Aizsardzības ministra padomnieks likumdošanas jautājumos, Iekšlietu ministra padomnieks juridiskajos jautājumos, Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs, Tieslietu ministra padomnieks sadarbībai ar parlamentu.

No 2007. līdz 2009.gadam Bērziņš bija SIA "Latvijas garantiju aģentūra" valdes loceklis, no 2009. līdz 2011.gadam - SIA "Lattelecom" padomes loceklis. No 2011. līdz 2013.gadam Bērziņš bija Patentu valdes direktors.

Bērziņš 2010.gadā kandidējis 10.Saeimas vēlēšanās no apvienības "Par labu Latviju" saraksta. No 2013. līdz 2015.gadam Bērziņš bija Valsts Prezidenta kancelejas vadītāja vietnieks un Valsts prezidenta Andra Bērziņa padomnieku likumdošanas un juridiskajos jautājumos.

No 2019. līdz 2023.gadam Bērziņš bija "The Three Initiative Investment Fund" padomes loceklis, bet no 2023.gada ir Pasaules Bankas iniciētās programmas Ukrainai "Partial Credit Guarantee Fund" neatkarīgais padomes loceklis.

No 2015.gada oktobra Bērziņš ir AS "Attīstības finanšu institūcija "Altum"" valdes priekšsēdētājs, kā arī Banku augstskolas Padomnieku konventa priekšsēdētājs, bet no 2022.gada - Rīgas Stradiņa universitātes padomes priekšsēdētājs.

Ja Saeima šonedēļ neievēlēs Latvijas Bankas prezidentu, no 21.decembra Latvija uz laiku zaudēs balsstiesības Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomē, aģentūrai LETA apstiprināja Latvijas Bankā.

ECB Padomē par monetāro politiku lemj eirozonas dalībvalstu nacionālo centrālo banku prezidenti, ECB prezidente un viceprezidents un ECB valdes locekļi. Nacionālo centrālo banku prezidenti ECB Padomes sanāksmēs piedalās personiski.