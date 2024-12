Policija brīdina: krāpnieki sūta viltus īsziņas CSDD vārdā

Pēdējās nedēļas laikā Valsts policijā saņemta informācija no vairākiem iedzīvotājiem, kas apkrāpti līdzīgā veidā. Ceļu satiksmes drošības direkcija jau brīdinājusi, ka nesūta iedzīvotājiem īsziņas. Likumsargi atgādina, ka krāpnieki var uzdoties par dažādu iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem. Saņemot īsziņu, kurai pievienota saite, jābūt īpaši uzmanīgiem un, pirms veicat jebkādas darbības, tostarp vērat vaļā saiti un ievadāt vietnē bankas datus un citu sensitīvu informāciju, vienmēr jāpārliecinās, vai domēns pilnībā sakrīt ar iestādes oriģinālās lapas adresi!

Nosūtot viltus īsziņu CSDD vārdā, vislielākā summa izkrāpta kādai Cēsu iedzīvotājai. Proti, šā gada 11. decembrī krāpnieki, uzdodoties par CSDD, atsūtīja viltus SMS par to, ka saņēmējai piespriests sods. Pēc tam, kad sieviete bija atvērusi krāpniecisko saiti un ievadījusi prasītos datus, pazuda bankas kontā uzkrātie 1900 eiro.

Savukārt 14. decembrī Rīgā saņemts iesniegums no vīrieša par izkrāptiem 240 eiro. Arī viņš bija saņēmis viltus īsziņu ar to, ka CSDD administratīvais sods ir nosūtīts piespiedu parāda piedziņai. Pašreizējā informācija liecina, ka vīrietis atvēris atsūtīto saiti, ievadījis bankas datus un apstiprinājis ar Smart-ID PIN 2, kā rezultātā no viņa bankas konta noņemta nauda. Līdzīgā veidā arī kādam vīrietim Liepājā izkrāpti 200 eiro.