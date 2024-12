"Nav vīrusa – nav vēža". Kā pasargāt sevi no cilvēka papilomas vīrusa?

Tā ir bieža un ļoti izplatīta saslimšana, kura var izraisīt vairākas nopietnas saslimšanas, tāpēc par to vienmēr ir aktuāli runāt.

Kam pienākas šāda vakcīna un kur to saņemt?

Šī vakcīna ir iekļauta valsts apmaksāto vakcīnu sarakstā un tā ir rekomendēta zēniem un meitenēm vecumā no 12 līdz pilniem 18 gadiem.

Tātad to, valsts apmaksātu, var saņemt ikviena meitene un zēns, un vakcināciju veic ģimenes ārsti, arī tas pirmais piedāvājums parasti nāk no ģimenes ārsta.

12 gadu vecumā ir vajadzīga vecāku piekrišana vakcinācijai, un, ja vecāki atsakās, tad to ir svarīgi atcerēties, jo no 14 gadu vecuma bērns pats ir lemttiesīgs par savu ārstēšanu, un no 14 gadiem bērns var pats lemt un nākt pie sava ģimenes ārsta 14, 15, 16, 17 gados un izteikt vēlmi vakcinēties. Un, valsts apmaksātu, šo vakcinācijas kursu var uzsākt, kamēr paliek pilni 18 gadi.