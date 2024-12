Katrs vismaz vienreiz ir dzirdējis teju pasaulslaveno teicienu "Mīlestība eksistē visos veidolos un izmēros" (no angļu val. – Love comes in all shapes and sizes). Grūti iedomāties labāku pāri par Annu Heiningu Beitsu un Mārtinu van Bjūrenu Beitsu, kam to piedēvēt. Pat pēc vairāk nekā 150 gadiem viņi joprojām ir visu laiku garākais precētais pāris – abu garums kopā mērāms 477,52 centimetros.