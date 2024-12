Vai ekstrasensi piedalās noziegumu atklāšanā Latvijā? Kriminologa un Valsts policijas komentārs

Policijā norāda, ka ir bijušas situācijas, kad ekstrasenss bezvēsts pazuduša cilvēka tuviniekam norādījis, ka piemēram, pazudušais cilvēks meklējams mežā, taču jau sākotnējā policijas informācija liecinājusi, ka cilvēks iegājis mežā. Līdz ar to policijai šīs ziņas no ekstrasensiem, ko snieguši tuvinieki, nav bijušas noderīgas.

“Valsts policijā netiek apkopota statistika par iespējamām krāpšanām, ko, iespējams, izdarījuši zīlnieki vai ekstrasensi. Taču informācija par šādiem gadījumiem policijā tiek saņemta ļoti reti. 2017. gadā policijā nonāca informācija par gadījumiem, kad Vecrīgā vai tās apkārtnē, iespējams, pie garāmgājējiem pienākusi sieviete un uzsākusi sarunu, stāstot par it kā pastāvošām briesmām radiniekiem, piemēram, paziņojusi, ka drīzumā mirs uzrunātā iedzīvotāja bērns. Pēc tam ļaundare pret šoka stāvoklī esošo upuri, iespējams, izmantojusi suģestiju un hipnozi, un pieprasījusi no cietušā naudu, lai veiktu maģiskus rituālus, kas novērstu it kā draudošo nelaimi. Uz policijas aicinājumiem cietušajiem vērsties ar iesniegumiem policijā, neviens neatsaucās, tāpēc šoreiz personu nebija iespējas saukt pie atbildības, lai gan viņa tika noskaidrota.