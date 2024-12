Daļa no aizturētajiem uzreiz pēc tam uzrakstīja atlūgumus, pārējie darbu zaudēja līdz 2022.gada beigām. Ekonomisko lietu tiesai lietu prokuratūra nosūtīja jau pēc gada. Prokurors Kaspars Čīma stāsta, ka kopumā lietā esot apmēram 60 epizodes laikposmā no 2021.gada sākuma līdz 2022.gada Jāņiem. Katrā "viltus iznīcināšanas" epizodē dažādās kombinācijās klāt ir bijuši divi darbinieki.

Čīma norāda, ka kriminālprocess uzsākts ne tikai par to vien: "Daļu no šīm akcīzes precēm tomēr, teiksim tā, [VID inspektori] paņēma sev personīgai lietošanai, un šķietami arī pierādījumi liecina par to, ka daļa no akcīzes precēm, jo sevišķi cigaretes, tika realizētas. Par šo naudu tika arī iegādāts transportlīdzeklis, un par to arī ir tas legalizācijas pants klāt."