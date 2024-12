Ģeopolitikas pētījumu centra direktors norādīja uz kontekstu - februārī Baltijas valstis atslēgsies no BRELL elektroapgādes loka, kas Latviju, Lietuvu un Igauniju savieno ar Baltkrieviju un Krieviju. Viņš norādīja, ka Latvijas pirmie 20 gadi ES bija vērsti uz to, lai Latvija vairs nebūtu energosala blokā, jo tolaik valstij nebija pilnīgi nekādu savienojumu ar citām valstīm. Patlaban Latvijai ir divi gāzes cauruļvadi un četri elektrostarpsavienojumi ar citām valstīm. Andžāns akcentēja, ka tas bija sarežģīts process, bet patlaban Krievija to visu paceļ jaunā līmenī - ja no sākuma bija svarīgi izveidot infrastruktūru, tagad ir jādomā, kā to aizsargāt.