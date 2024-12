VIDEO "Autobusu nākas gaidīt brauktuves vidū." Ziepniekkalna iedzīvotāji remontdarbu dēļ noraizējušies par savu drošību

"Kāpēc uzprasīties? Nu, nevajag uzprasīties. Ta veicina potenciālo risku, it sevišķi, ņemot vērā to, ka tur ir ļoti intensīva satiksme. Šajā vietā, kur sanāk braukt ārējā malā, diezgan straujā līkumā, kas ir izveidots pilnīgi no jauna – nu, tā galīgi nav droša vieta priekš jebkura gājēja," teic eksperts.