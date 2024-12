"Aiz priekškara": propagandisti klārē, ka visā Latvijā notiek "bada dumpji"

Mamikins un sviests

Savā melu stulbumā jautrus brīžus sagādāja arī bijušais eiroparlamentārietis no Latvijas Andrejs Mamikins, kurš Solovjova šovā paziņoja, ka Latvijā esot hiperaugsta inflācija (kas patiesībā ir krietni zemāka nekā vidēji eirozonā, nemaz nerunājot par Krieviju), tādēļ pārtikas produkti ir ļoti dārgi. Piemēram, sviests esot kļuvis tik dārgs, ka, lai izvairītos no tā zādzībām, lielveikalos to tirgojot ievietotu speciālās pretzagšanas kārbās.