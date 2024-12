"Vieta nav laba, taču atpalicība no līderēm nav slikta," Eiduka ierindojas 46. vietā "Tour de Ski" kvalifikācijā

Patrīcija Eiduka pēc iekļūšanas piecdesmitniekā 67 dalībnieču vidū atzina, ka ar vietu nav apmierināta, bet priecējot, ka atpalicība no līderēm nav liela.

​Patrīcija Eiduka nezaudēja daudz līderēm un uzrādīja 46. rezultātu, no ceturtdaļfināla šķirot trim sekundēm. Arī abi labākie no mūsu trim pārstāvjiem vīriešu konkurencē Lauris Kaparkalējs un Raimo Vīgants iekļuva piecdesmitniekā, no ceturtdaļfināla atpaliekot nedaudz mazāk nekā par divām sekundēm, iegūstot attiecīgi 48. un 49. vietu.