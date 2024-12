"Zemnieku saeima" aicina valdību nākamgad turpināt darbu pie birokrātijas mazināšanas

"Zemnieku saeimas" valdes priekšsēdētājs arī akcentēja, ka biedrība šogad aicināja ZM ieviest atbalsta pasākumus vietējo medus ražotāju biznesa aizsardzībai, ņemot vērā to, ka arvien pieaug zemas kvalitātes medus ievešana no trešās pasaules valstīm. Neskatoties uz to, ka Eiropas Savienībā (ES) darbojas lauksaimniecības atbalsta programmas un pastāv noteikumi, kas regulē un uzrauga medus ražošanas tirgu, Latvijas likumdošanā joprojām ir būtiskas nepilnības, kas ļauj tirgot zemas kvalitātes medu un tā izstrādājumus.