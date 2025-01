No jaunā gada paaugstināta minimālā mēnešalga Latvijā

Labklājības ministrijas (LM) apkopotie dati liecina, ka kopumā 2023.gadā Latvijā nodarbināti bijuši 822 489 iedzīvotāji. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem par darba ņēmēju skaitu, kuriem darba ienākumi bija līdz un minimālās algas apmērā, 2023.gadā no 131 584 darba ņēmējiem privātajā sektorā bija 99 270 jeb 18,6% nodarbināto. Savukārt sabiedriskajā sektorā tie bija 29 012 darba ņēmēji jeb 12,6% no sabiedriskajā sektorā nodarbinātajiem, informē LM.

Laika posmā no 2020. līdz 2023.gadam sabiedriskajā sektorā bija nedaudz pieaudzis minimālas algas un zemāku algu saņēmušo īpatsvars no 10,4% 2020.gadā līdz 12,6% 2023.gadā, savukārt privātajā sektorā minimālās algas saņēmēju īpatsvars ir samazinājies no 21,2% līdz 18,6%.