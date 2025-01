Video "Aiz priekškara": Putins Jaungada runā izvairās no Ukrainas un kara

"Jūlijs. Rīts. "Ohmatdet" [bērnu slimnīca Kijivā]. Tā uzbrūk vājinieki un gļēvuļi. Un mēs nekad neaizmirsīsim šīs bērnu acis. Mēs viņiem to nekad nepiedosim! Kad ļaunums nes nāvi, mūsu atbilde ir cilvēku ķēde. Tā izskatās ukraiņu spēks. Un šo mūsu vienotību varēja redzēt no kosmosa. Dievs to redzēja. Viņš redzēja, kādi cilvēki mums ir. Kādi mums ir bērni. Un es nekad neaizmirsīšu tās neticami nobriedušās un spēcīgās "Ohmatdet" zēna acis. Cik daudz dzīvības viņā, enerģijas un cieņas! Un cik šis bērns viens pats ir stiprāks par Putinu!" teica Zelenskis.