Latvijā šogad atkal varēs novērot Saules un Mēness aptumsumus

14.martā Latvijā īsi pirms Mēness rieta būs novērojama pilna Mēness aptumsuma sākuma pusēnas fāze. Taču to būs grūti pamanīt, jo Mēness atradīsies ļoti tuvu horizontam. 29.martā Rīgā no plkst.12.52 līdz plkst.14.18 būs novērojams Saules aptumsums. Aptumsuma maksimumā plkst.13.36 Rīgā būs aizsegta nedaudz vairāk nekā piektā daļa no Saules diska. Savukārt 7.septembrī būs novērojams pilns Mēness aptumsums. Rīgā šī aptumsuma pilnā fāze sāksies plkst.20.30, bet aptumsuma maksimums būs plkst.21.12. Aptumsuma pilnā fāze beigsies plkst.21.53, bet daļējā fāze - plkst.22.57.

Saulei tuvāko planētu Merkuru vakaros varēs novērot ap 8.martu, bet labākā rīta redzamība būs ap 7.decembri. Saules sistēmas visspožākā planēta Venēra būs novērojama vakaros no janvāra līdz marta vidum, bet no jūnija līdz oktobrim - no rītiem īsi pirms saullēkta, zemu pie horizonta. Marss līdz pavasarim būs ļoti labi novērojams augstu debesīs visu nakti, bet no aprīļa līdz jūnija vidum - vakaros. Jupiters no janvāra līdz aprīlim būs redzams augstu debesīs vakaros, no augusta līdz oktobrim - rītos un nakts otrajā pusē, bet no novembra līdz gada beigām - visu nakti. 12.augustā rīta pusē būs novērojama Jupitera un Veneras konjunkcija, kad abas spožākās planētas atradīsies 0,9 grādu attālumā viena no otras.