Analītiķi: Krievijai varētu nepietikt militārās tehnikas līdz 2026. gadam

Turklāt kāds ukraiņu pulkvežleitnants laikrakstam "The New York Times" pastāstījis, ka Krievijas karaspēks uzbrukumos Ukrainas austrumos arvien biežāk izmanto elektriskos motorollerus, motociklus un apvidus transportlīdzekļus, kas ir daļa no Krievijas centieniem kompensēt bruņutehnikas zaudējumus.