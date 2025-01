Losandželosā pasniegs "Zelta globusa" balvas. Pretendentu vidū arī "Straume"

No seriāliem visvairāk nominācijas saņēmuši "The Bear", "Shogun" un "Only Murders in the Building".

Par labākās dramatiskās filmas balvu sacentīsies kinolentes "The Brutalist", "A Complete Unknown", "Conclave", "Dune: Part Two", "Nickel Boys" un "September 5".

Kategorijā "labākais aktieris dramatiskā filmā" uz balvu pretendē Adriens Brodijs ("The Brutalist"), Timotejs Šalamē ("A Complete Unknown"), Daniels Kreigs ("Queer"), Kolmans Domingo ("Sing Sing"), Ralfs Fainss ("Conclave") un Sebastians Stens ("The Apprentice").

Kategorijā "labākā aktrise dramatiskā filmā" uz "Zelta globusa" balvu pretendē Pamela Andersone ("The Last Showgirl"), Andželīna Džolija ("Maria"), Nikola Kidmena ("Babygirl"), Tilda Svintone ("The Room Next Door"), Fernanda Toresa ("I'm Still Here") un Keita Vinsleta ("Lee").