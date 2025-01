"Google", kas tika dibināts 1998. gadā, ir pasaulē lielākais meklētājprogrammu un tehnoloģiju uzņēmums, kas piedāvā dažādus produktus un pakalpojumus. Viens no tā ievērojamākajiem rīkiem ir "Google Maps", kas tika izveidots 2005. gadā. Šis digitālais risinājums palīdz cilvēkiem visā pasaulē izplānot maršrutu un izpētīt apkārtni. Šobrīd to izmanto vairāk nekā miljards cilvēku, un tas ir kļuvis par neaizstājamu daļu no mūsu ikdienas dzīves.