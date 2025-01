Go My Media/Shutterstock

Foto: Go My Media/Shutterstock

Gads sācies ar sāpīgu satricinājumu kvīru kultūrai – vien 32 gadu vecumā mirusi dragkvīna ar skatuves vārdu "The Vivienne" jeb īstajā vārdā Džeimss Lī Viljamss. "The Viviene" bija viena no starptautiski pazīstamākajām dragkvīnām, kura pacēla Lielbritānijas dragkvīnu kultūru uz pasaules skatuves. "Ar milzīgām skumjām paziņojam, ka mūsu mīļotais Džeimss Lī Viljamss jeb "The Vivienne" ir mūs pametis šajā nedēļas nogalē," Džeimsa nāvi apstiprināja viņa sabiedrisko attiecību pārstāvis.