Visi skolēni saņems par Eiropas līdzekļiem iepirktu datortehniku lietošanai skolā

Līdz šim no Atveseļošanas fonda finansējuma portatīvo datortehniku mācību procesa nodrošināšanai iegādājās skolēniem no sociāli neaizsargātām grupām. Tagad, pēc Revīzijas iestādes ieteikumiem, mērķa grupa tiks paplašināta. Vienlaikus arī turpmāk atbalstu prioritāri saņems skolēni no sociāli neaizsargātām grupām.