Tehnoloģiju milzis "Meta" atsakās no DEI programmas

Šis lēmums, par kuru vispirms ziņoja ASV ziņu vietne "Axios", seko "Meta" lēmumam pārtraukt faktu pārbaudīšanas programmu ASV, aizstājot faktu pārbaudītājus ar kopienas piezīmēm. "Meta" platformas arī vienkāršo savu satura politiku un atbrīvojas no vairākiem ierobežojumiem tādām tēmām kā imigrācija un dzimtes identitāte.

Kā vēstīja "Axios", "Meta" darbiniekiem nosūtītā iekšējā memorandā paziņots, ka ASV Augstākā tiesa "nesen pieņēma lēmumus, kas signalizē par pārmaiņām tiesu attieksmē pret DEI (..) Termins DEI arī ir kļuvis [emocionāli] uzlādēts, daļēji tāpēc, ka daži to saprot kā praksi, kurā dažām grupām tiek dota priekšroka salīdzinājumā ar citām."

Tas praktiski nozīmē to, ka uzņēmumā vairs nebūs komandas, kas fokusētos uz DEI. Kompānija paziņoja, ka tā vietā "fokusēsies uz to, kā piemērot godīgu un konsekventu praksi, mazinot aizspriedumus pret visiem neatkarīgi no viņu pozīcijas."