Igaunijā vakcinācijas pret Covid-19 obligātu prasību karavīriem atzīst par likumīgu

Strīds sākās, kad koronavīrusa Covid-19 pandēmijas laikā zemessardze "Kaitseliit" ("Aizsardzības līga") brīvprātīgajiem un Aizsardzības spēki saviem aktīvā dienesta karavīriem noteica prasību vakcinēties pret koronavīrusu. Aizsardzības spēku pārstāvis, kurš tolaik dienēja "Kaitseliit", neiesniedza vakcinācijas apliecinājumu, tādēļ "Kaitseliit" komandieris viņu atbrīvoja no miera laika pienākumiem. Saistībā ar to arī Aizsardzības spēku komandieris nolēma atbrīvot karavīru no aktīvā dienesta.