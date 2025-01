Par automašīnas vadīšanu narkotiku reibumā vīrietim stājas spēkā piecarpus gadu cietumsods

AT aģentūru LETA informē, ka apsūdzētais notiesāts par to, ka uzbruka varas pārstāvim sakarā ar tā likumisku dienesta darbību un, vadot transportlīdzekli narkotisko vielu ietekmē, pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus, kā rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums.

AT lieta nonākusi atkārtoti. Iepriekš AT atstāja negrozītu apgabaltiesas lēmumu daļā, ar kuru apsūdzētais notiesāts par uzbrukumu varas pārstāvim. Šoreiz AT atteica ierosināt kasācijas tiesvedību par apgabaltiesas lēmumu pārējā daļā. Kasācijas tiesvedības ierosināšana atteikta, jo kasācijas sūdzība neatbilda Kriminālprocesa likuma prasībām, proti, aizstāves argumenti bija vērsti uz to, lai panāktu apgabaltiesas nolēmuma atcelšanu faktisku, nevis juridisku iemeslu dēļ.