Baltijas valstu iedzīvotāju evakuāciju no Izraēlas valstis koordinē ar "Whatsapp" palīdzību

Izraēlas īstenotā operācija tikusi gatavota ļoti ilgu laiku. Groza to salīdzināja ar Ukrainas spēku īstenotajām operācijām Krievijā. Tā dēvētais "dzelzs kupols" pasargājot no primitīvākām raķetēm, tomēr pret ballistiskajām raķetēm nepieciešamas citas, ļoti sarežģītas pretraķešu sistēmas, kas gan arī nav pilnībā drošas.

Kā ziņots, ĀM Latvijas valstspiederīgo izkļūšanai no Izraēlas šodien organizēs izlidošanu no Jordānijas ar Slovākijas avioreisu, aģentūru LETA informēja ĀM.

Līdztekus ĀM cieši sadarbojoties ar Lietuvas un citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu kolēģiem. Otrdien no Telavivas Izraēlā uz Jordāniju izbrauca 11 Latvijas valstspiederīgie, lai otrdienas vakarā ar Lietuvas evakuācijas reisu izlidotu no Jordānijas uz Viļņu.

Šobrīd izceļošanas iespējas no Izraēlas ir uz Ēģipti caur Tabas robežpunktu un uz Jordāniju caur "Allenby bridge" robežpunktu (atvērts no plkst.9 līdz 14), "Jordan River" robežpunktu (atvērts no plkst.9 līdz 16) un "Yitzhak Rabin" robežpunktu (atvērts no plkst.8 līdz 20).