Tā vien šķiet, ka cilvēkiem jau no dabas iestrādājusies degsme censties paredzēt nākotni. Ikdienā to var just īsākos laika posmos, kad plānojam savu nedēļu vai satraucamies par savu nākošo sapulci. Taču laika gaitā bijuši arī cilvēki, kam visnotaļ precīzi izdevies paredzēt, kā izskatīsies pasaule 100 gadus vēlāk.