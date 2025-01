Jelgavas Ledus skulptūru festivāls šogad pulcēs 35 tēlnieki no 13 valstīm

Pirms festivāla sākuma notikušajā skiču konkursā žūrija izvēlējās dalībniekus, balstoties uz mākslas darbu idejām, estētisko vērtību, tehniskajām skicēm un autoru pieredzi. Konkursam tika iesniegti 50 pieteikumi no 21 valsts, un dalībai tika apstiprināti 30 tēlnieki no 13 valstīm, tostarp Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, Čehijas, Mongolijas, Itālijas, Argentīnas, kā arī pirmoreiz festivāla vēsturē - no Irānas un Japānas.