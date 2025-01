Lielais zaudēto ziemeļkorejiešu karavīru skaits karā pret Ukrainu Kimam sagādās problēmas, ziņo medijs

Saskaņā ar Dienvidkorejas izlūkdienesta datiem no 12 000 Ziemeļkorejas karavīru, kas kopš 2024. gada oktobra izvietoti Krievijas Kurskas apgabalā, ir nogalināti aptuveni 300 un ievainoti 2700.

Viens kritis ziemeļkorejiešu karavīrs savā dienasgrāmatā apgalvoja, ka viņi tiek izmantoti kā "cilvēki – mānekļi" cīņā ar ukraiņu droniem: karavīrs iznāk no slēptuves, lai pievilinātu dronu, bet divi viņa biedri paliek tur un gaida.

"Kad bezpilota lidaparāts pielido klāt, to var notriekt. Taču bieži vien drons ir ātrāks par abiem karavīriem, kas atrodas slēptuvē, un cilvēks, kuru izmanto kā mānekli, iet bojā. Pat par savas dzīvības cenu es bez vilcināšanās pildīšu mūsu augstākā vadoņa pavēli," dienasgrāmatā rakstīja jaunais karavīrs.

Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Ziemeļkorejas karavīri tiek izmantoti arī kā "mīnu meklētāji". Viņi pārvietojas rindā trīs līdz četrus metrus viens no otra. Ja kādam no viņiem nepaveicas, viņš vai nu tiek nogalināts uzreiz, vai arī tiek nošauts. Tikmēr Ziemeļkorejas vienību vīriem tiek pavēlēts nogalināt sevi, lai izvairītos no sagūstīšanas.