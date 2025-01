VIDEO Februārī Latvija atslēgsies no Krievijas elektroenerģijas tīkla

Viens no uzņēmumiem, kas jauno sistēmu apsver izmantot, ir "Rīgas siltums". Kad enerģijas būs par daudz, tas plāno pārslēgties no gāzes uz elektrokatlu un par to vēl saņems naudu par elektrotīkla balansēšanu. Kad tīklā elektroenerģijas trūks, uzņēmumi varēs nopelnīt no savu rezerves jaudu iedarbināšanas. Latvijā uzņēmums, kas var uzturēt lielākās rezerves jaudas ir "Latvenergo".