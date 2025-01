Vienošanās ar "airBaltic" investoru tuvojas; valstij varētu nākties vēlreiz atvērt maku

Uz jautājumu, vai “airBaltic” novērtējums ir tuvāk 100 miljoniem eiro vai tuvāk nullei, Briškens atbild sekojoši: “Tas jau nav kaut kas tāds, ko mēs varam paņemt, un uz papīra izrēķināt. Skaidrs, ka to jau noteiks tajā konkrētajā brīdī, kad uzņēmums būs gatavas tālāk virzīties uz emisijas procesu, to jau noteiks investori. Līdz ar to tā nav tāda precīza zinātne. Te ir, protams, zināma novirze no tiem solījumiem, ko uzņēmums ir devis savulaik.”