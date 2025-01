Apsver abonētās preses piegāžu dienu skaita samazināšanu

"Mēs bijām sanākuši kopā arī ministrijā šeit skatījāmies tos risinājumus," sacīja Židkovs – "Visticamāk būs jāiet arī ar Pasta likuma grozījumiem steidzami uz priekšu, lai arī regulators varētu operatīvi iejaukties un vismaz daļu no kvalitātes prasībām šobrīd mainīt. Jo arī izdevēji šobrīd ir nonākuši pie secinājuma, ka to regulāro presi viņi izdod nu jau četras dienas, nevis piecas dienas. Bet pastam tā piegāde kā pienākums ir piecas dienas. Un šo arī, lai formāli mainītu, ir likums jāgroza."

No preses izdevēju pārstāvja gan atsaucību šādam priekšlikumam īsti nevar saklausīt. "Mēs šajā ātrajā ritmā tomēr dzīvojam konkurences apstākļos un, ja tā mūsu informācija nenonāk pie lasītāja no rīta, tad viņa kļūst diezgan bezjēdzīga. Un tad mēs runājam par kaut kādu drukāto mediju kritumu, kas nav atkarīgs no drukātajiem medijiem, kas ir atkarīgs no sadarbības partneriem – tas, protams, ir tikai viens no aspektiem," sacīja Latvijas Preses izdevēju asociācijas izpilddirektors Guntars Līcis un piebilda: "Mēs esam brīdinājuši par to, ka jebkuri kvalitātes, regularitātes pasliktināšanas situācijas izveidošana būs par ļaunu lasītājam."