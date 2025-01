Mazajā Baltezerā atrod nelikumīgus tīklus aptuveni 800 metru garumā

Saņemot informāciju no makšķerniekiem par ievietotiem tīkliem Mazajā Baltezerā Ādažu novada teritorijā, inspektori ar motorlaivu devās uz ezeru. No tā tika izņemti desmit kopā savienoti tīkli aptuveni 800 metru garumā. No tīkla atbrīvoti un dzīvi atlaisti atpakaļ ezerā seši zandarti, viena līdaka un viens plaudis.

Kā vēstīts, janvāra sākumā no Babītes ezera VVD inspektori izcēla nelegālus tīklus aptuveni divu kilometru garumā. No tīkliem atbrīvotas un palaistas atpakaļ ezerā vairākas zivis ar kopējo svaru aptuveni 110-130 kilogrami, to starpā līņi, brekši, karūsas, ruduļi, asari, līdakas, kā arī vēži. No tīkliem atbrīvotas arī septiņas pīles.