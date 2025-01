Vairums pensionāru jau ir saņēmuši neizmaksāto pensijas daļu par kļūdaini aprēķināto pensiju

Lai dalītais neapliekamais minimums algai un pensijai tiktu piemērots jau no 2025.gada sākuma (2025.gada janvāra pensijai un algai), cilvēkam līdz 2024.gada 15.decembrim ieskaitot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) bija jāaktivizē sava algas nodokļa grāmatiņa un tajā jānorāda sava galvenā ienākumu gūšanas vieta - tā darba vieta, kur saņem lielāko algu.

Savu izvēli var norādīt arī vēlāk. Ja algas nodokļa grāmatiņu strādājošs pensionārs iesniegs jau kādā no nākamā gada mēnešiem, tad dalīto pensijas neapliekamo minimumu algai un pensijai atkarībā no grāmatiņas iesniegšanas datuma (pirms vai pēc kārtējā mēneša 15.datuma) sāks piemērot attiecīgi no nākamā vai aiznākamā mēneša 1.datuma.