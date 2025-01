Mīti un patiesības par furijiem. Rīdzinieka Bruņa stāsts

Iespējams, ka teju visi interneta dzīlēs ir redzējuši attēlus ar tā sauktajiem furijiem (no angļu val. – furries). Visbiežāk šie cilvēki tiešsaistē attēloti krāšņos dzīvnieku tērpos ar lielām galvām un ķepām. Furiju subkultūra, iespējams, ir viena no polarizējošākajām pasaulē – vieni ir kvēli atbalstītāji, bet citi viņus teju ienīst un saukā par dīvaiņiem un vēl skarbākos vārdos. Tomēr, lai arī furiji bieži saskaras ar naidīgiem komentāriem un nereti tādēļ slēpj savu hobiju no citiem, tie ir sastopami visā pasaulē. Arī Rīgā – viens no viņiem ir Brunis.