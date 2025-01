Iztēlojies orgasmu – un sarkanus cimdiņus. Kā neirologs Viškers "ārstēja" pacientes

"Man esot jāatbrīvo stress sevī, jāatslābinās. Vēlams, iznākot no dušas kailai, ieguļoties gultā. Jāpraktizē tas katru vakaru. Ka kādam stipram vīrietim vajag manu muguru izkrakšķināt, pieskarties man. Runāja par kosmiskām iedarbībām, astroloģiju, iepriekšējām dzīvēm, kā lai tās izvērtēju. Ka notikumi mums apkārt jau ir ierakstīti kosmosā, ka neko nevaram ietekmēt. Ka kovids bija veids, kā zeme atbrīvojās no cilvēkiem, jo tā jūtot, kad ir par daudz."

Beigās Viškers izdrukāja nosūtījumu uz magnētisko rezonansi un Aleksandra tika ārā. "Man gribējās vemt no nepatikas – no sevis, no viņa. Jutos gluži kā izvarota," viņa stāsta.