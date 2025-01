Kas jāzina par hemoroīdiem grūtniecības laikā?

Hemoroidī ir diskrēta tēma, kura tiek reti apspriesta, un bieži arī ārsta kabinetā sievietes kaunas par to runāt un prasa padomus tikai tad, kad sūdzības un diskomforts ir izteikti traucējošs. Taču jāatceras, ka tie ir sastopami bieži un viens no to riska faktoriem ir grūtniecība un ar to saistītas sievietes ķermeņa izmaiņas.