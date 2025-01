Korejiešu spiegu filmas uzņemšanas laikā Rīgā paredzēti satiksmes ierobežojumi

Filmēšanas norises vietās spēkā būs transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi. No šodienas plkst.15 līdz sestdienas plkst.14 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Ģertrūdes ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Brīvības ielai abās ielas pusēs, ieskaitot preču piegādes zonas.

Minētajā ielas posmā esošās invalīdu stāvvietas tiks pārceltas uz stāvvietām Tērbatas ielas posmā no Ģertrūdes ielas līdz Martas ielai. Tāpat minētajā laika periodā transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas liegums būs spēkā Tērbatas ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Ģertrūdes ielai.

No piektdienas plkst.17 līdz sestdienas plkst.20 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas liegums būs spēkā Miera ielas posmā no Ēveles ielas līdz Alojas ielai. Savukārt no piektdienas plkst.18 līdz sestdienas plkst.18 - Krāsotāju ielas posmā no Matīsa ielas līdz Lienes ielai un Matīsa ielas posmā no ēkas Matīsa ielā 38 līdz ēkai Matīsa ielā 44.