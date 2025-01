Publicēta līdz šim nedzirdēta Tīnas Tērneres oriģināldziesma

Albums "Private Dancer" tika izdots 1984. gada maijā. Tas sekoja pēc vairākiem sarežģītiem gadiem Tērneres dzīvē un šķiršanās no vardarbīgā vīra un mūzikas partnera Aika Tērnera. Pēc šķiršanās Tērnere bija palikusi bez naudas, pārtika no ēdiena taloniem un uzstājās kabarē, lai nomaksātu parādus. Tomēr drīz vien atklājās, ka viņai joprojām ir fani, īpaši pēc tam, kad grupa "The Rolling Stones" uzaicināja Tīnu piedalīties kopīgā ASV turnejā un Rods Stjuarts aicināja kopā uzstāties raidījumā "Saturday Night Live".

"Hot for You Baby" tika ierakstīta Holivudas "Capitol" studijā, taču to izņēma no Tērneres piektā albuma, lai atbrīvotu vietu tādiem hitiem kā “What's Love Got to Do with It” un “Better Be Good to Me”.

Albums kļuva par vienu no veiksmīgākajiem Tērneres veikumiem, gūstot 4 no 6 iespējamajiem "Grammy" apbalvojumiem 1985. gadā. Šajā pašā balvu pasniegšanas ceremonijā albuma populārākā dziesma "What's Love Got to Do with it" izpelnījās gada dziesmas godu.