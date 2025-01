Noskaidroti vārdi vairāk nekā 90 000 Ukrainā kritušajiem Krievijas okupantiem

Pētījumā noskaidrots, ka 23% no kritušajiem līgumu ar Krievijas armiju parakstījuši pēc atkārtotā iebrukuma Ukrainā. 2023.gada novembrī tādu bija 14%.

Vairāk nekā puse no kritušajiem atkārtotā iebrukuma sākumā nebija saistīti ar Krievijas armiju. 17% no tiem ir ieslodzītie, bet 12% - mobilizētie. Žurnālisti pie brīvprātīgajiem pieskaita tos, kas parakstīja līgumus ar Krievijas Aizsardzības ministriju tiesas vai kriminālizmeklēšanas stadijā. Kritušo skaits viņu vidū sāka strauji pieaugt no 2023.gada oktobra. Kopējais kritušo skaits brīvprātīgo vidū ir vislielākais - gandrīz 21 000.