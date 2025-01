Madagaskarā izglābti tūkstošiem apdraudētu bruņurupuču

Līdz metru augstam līmenim pacēlies ūdens applūdināja bruņurupuču patversmes un iznesa tos no turienes. Lielākajai daļai izdevās noturēties virs ūdens, taču aptuveni 700 bruņurupuču gāja bojā, iestrēgušas akmeņos vai atkritumos.

Kopumā Lavavolo rezervātā dzīvoja aptuveni 12 000 bruņurupuču. Visi tie pēdējo sešu gadu laikā ir konfiscēti no nelegālajiem tirgotājiem.

Agrāk salā dzīvoja desmitiem miljonu bruņurupuču, bet vēlāk to skaits strauji samazinājās malumedniecības un biotopu iznīcināšanas dēļ. Bruņurupučus ķer pārdošanai kā lolojumdzīvniekus vai nokaušanai: to gaļu ēd, bet no bruņurupuču čaulām gatavo suvenīrus.