VIDEO Izveidota mazākā leģendārās spēles "Čūska" versija. Spēlēšanai būs nepieciešams mikroskops

Patriks stāsta, ka viņš šo projektu ir uzrakstījis "JavaScript" un palaidis to tieši pārlūkprogrammā. Spēle savu "mazumu" nodrošina, izmantojot apakšpikseļus kā galveno informācijas izvadīšanas metodi.

Kā zināms, attēls monitorā sastāv no pikseļiem, bet paši pikseļi sastāv no apakšpikseļiem. Tie tiek savākti no sarkanās, zaļās un zilās krāsas stariem, un pēc spilgtuma maiņas tie tiek sajaukti visās cilvēka acij saskatāmajās krāsās.