Klubs "Kursa" aicina uz krāšņu Valentīna dienas karnevālu

No plkst. 21:00 līdz 04:00 karnevāla apmeklētājiem tiks piedāvāta daudzveidīga izklaides programma uz vairākām skatuvēm. Vakara gaitā uzstāsies izcili mākslinieki un dīdžeji, tostarp Edavārdi, DJ Krankenwagen, Laima Jansone un DJ Monsta, Sub Scriptum, The Wet Cigarettes, TUMORS, Pacific K, DJ Niklāvs, Ģirts Šolis, Purva Šamaņi, DJ Taiga, Britis(c)h Petroleum un vēl citi pārsteigumi, kas tiks atklāti tuvākajā laikā.