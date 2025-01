"Cilvēks trauksmē ir ļoti ievainojams." Saruna par maģiju un psihoterapiju

Cilvēks trauksmē ir ļoti ievainojams – ja mēs vēršamies pēc palīdzības, mēs dabiski uzticamies autoritātei. Jo augstāk tā autoritāte sevi pozicionē, jo ticamāk – liekas: nu tad tur ir "taisnība"... Un tie skaidrojumi bieži vien izklausās tiešām loģiski, piemēram, ka planētas nostājas tādā un tādā kārtībā un tad tas kaut ko ietekmē. Patiesībā, ja fiziķi to izskaidro – nekas tur neko neietekmē. Bet daudzi racionāli domājoši cilvēki ar eksaktām zināšanām pievēršas astroloģijai vai reliģijai – jo tie argumenti it kā izklausās loģiski un pamatojumu bāze arī it kā ir. Bet jāsaprot, ka vajadzība un vēlme ticēt maģiskajam mūsos ir, un, ja tam vēl nāk klāt kontroles zuduma sajūta un neskaidrības trauksme par kaut kādiem dzīves notikumiem, tad prāts var nošķelt kādu daļu. Jo izklausās taču loģiski tie astronomijas vai reliģijas argumenti. Un ir grūti parādīt, ka tā viena daļa, ko prāts izvēlējies pieņemt, fizikas likumiem nepakļaujas. Te notiek informācijas selektēšana, un kontakts ar realitāti tiek ietekmēts – tas tiek sagrozīts. Bet pašam cilvēkam to ir grūti saprast.