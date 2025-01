Jaunam daiļslidotājam neatļāva iekāpt lidmašīnā, kas avarēja Vašingtonā

"BNO News Live" publicēja sešu bojāgājušo identitātes – visi saistīti ar Bostonas daiļslidošanas klubu. Aviokatastrofā nomira treneri un kādreizējie pasaules čempioni Vadims Naumovs un viņa sieva Jevgēņija Šiškova, viņu audzēkņi Spensers un Džinna un abu jauniešu mammas – Kristīne un Džina. "Reuters" informācija liecina, ka kopā 15 personas no daiļslidošanas kopienas bija starp pasažieriem aviokatastrofā.

Lidmašīnā bija jābūt arī 15 gadus vecajam Džonam Maravilam. Jaunajam daiļslidotājam neatļāva iekāpt lidmašīnā, jo viņa suns bija pārāk liels, raksta "New York Post". Pēc tā viņš savā "Instagram" lapā publicēja foto no Vičitas Kanzasas štata lidostas. Publikācijā Maravila pauda neapmierinātību par to, ka viņš netika ielaists lidmašīnā. Tā vietā viņš mājās devās 14 stundu braucienā ar automašīnu.