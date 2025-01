RFS pieveiktā "Ajax" Eiropas līgas "play off" pirmajā kārtā spēlēs ar Beļģijas "Royale Union"

Vēl izslēgšanas pirmajā kārtā Stambulas "Galatasaray", ar kuru RFS spēlēja neizšķirti, spēkosies ar Alkmāras AZ no Nīderlandes, Budapeštas "Ferencvaros" stāsies pretī Plzeņas "Viktoria", Enshedes "Twente" tiksies ar "Bodo"/"Glimt" no Norvēģijas, "Porto" mēros spēkus ar "AS Roma", Stambulas "Fenerbahce" spēlēs ar "Anderlecht", ar kuru RFS cīnījās neizšķirti, Saloniku PAOK cīnīsies ar Bukarestes FCSB, bet Dānijas vienība "Midtjylland" būs pretiniece Sansevastjanas "Real Sociedad" komandai.